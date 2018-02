Deputados e senadores também recebem auxílio moradia

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo desta segunda-feira (5) tanto senadores quanto deputados federais que não residem em imóveis fornecidos pelas duas casas legislativas, recebem auxílio moradia. Da mesma forma que no Judiciário, os parlamentares que possuem residências próprias em Brasília estão proibidos de receber esse auxílio. Essa ajuda pode ser através de reposição ou aqueles que fazem opção por receber já no ato do recebimento dos salários.

Alguns parlamentares, no entanto, burlam a Lei e mesmo possuindo residências próprias no DF, recebem o auxílio em questão, como são os casos dos deputados Jair Bolsonaro e Heráclito Fortes. Segundo a reportagem do jornal paulista, no Senado o então suplente do senador cassado Delcídio do Amaral, senador Pedro Chaves (PSC), considerado um dos mais ricos da Casa, recebe R$5.500,00 por mês como auxílio moradia. Os gastos previstos nas duas casas legislativas para 2018 somam mais R$11 milhões.