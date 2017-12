DERFRVA prende em flagrante suspeito de furtar veículo em estacionamento de hipermercado

O Cartorio D da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) prendeu preventivamente Fábio Marques Faustino, de 38 anos, identificado como autor do furto de um veículo estacionado em um hipermercado localizado na Avenida Perimentral Norte. A captura se deu na manhã de quarta-feira (13).

De acordo com imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, Fábio entra no estacionamento e já se dirige ao veículo que elege como alvo, subtraindo-o com extrema facilidade. O criminoso é contumaz na prática de furtos de veículos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais. Os investigadores o identificaram assim que visualizaram as imagens das câmeras.

O preso foi surpreendido em sua residência, em Trindade. De acordo com a delegada titular do Cartório D da DERFRVA, Sabrina Leles, Fábio permaneceu em silêncio. Ele já se encontra recolhido na Casa de Prisão Provisória (CPP) à disposição do Poder Judiciário. A autoridade policial informa, ainda, que o inquérito policial atinente ao caso será concluído em até 10 dias.(Fonte: Polícia Civil).