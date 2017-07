Descobridor de Gisele Bündchen faz seleção para novos modelos em Goiás

Julho de 2017 – A Dilson Stein New Models, que prepara e encaminha modelos para as maiores agências do Brasil, estará em Goiás para um processo seletivo de crianças e jovens que queiram se tornar modelos profissionais. As cidades de Senador Canedo, Anápolis, Goiânia e Trindade são as escolhidas para a primeira etapa, a Selections, que ocorrerá respectivamente nos dias 07, 08, 09 e 10 de julho.

Para participar, os candidatos precisarão ter idade entre 8 e 25 anos e deverão se inscrever no dia e local do evento por meio do preenchimento de uma ficha cadastral. Aos menores de 18 anos, será obrigatória a presença dos pais ou responsáveis.

Durante a primeira etapa, a Selections, os inscritos farão avaliação presencial, na qual serão fotografados sem produção ou maquiagem, além de participar de medições de altura e quadril. Em seguida, os selecionados serão convidados para a próxima etapa, o Meeting. Trata-se de uma reunião de orientação com esclarecimentos sobre a profissão de modelo. Essas duas etapas são totalmente gratuitas.

A terceira etapa, o Training, é um Workshop que consiste em aulas preparatórias pagas, com um coach profissional, especialista em carreira de modelo. Todas essas etapas são realizadas para que os selecionados estejam prontos para o Weekend, um evento completo com palestras e avaliações das agências.

“Viajamos todo o território nacional em busca de jovens que tenham o sonho de ser modelos. Mas, além da aptidão, sempre destacamos a importância de manter o foco. Ser modelo como qualquer outra profissão, é necessário estudo, prática e muita dedicação”, afirma Dilson Stein.

Dilson Stein é referência no mundo da moda, com mais de 30 anos de experiência e mais de 6 mil modelos descobertas, entre elas, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Caroline Trentini, Nicholas Costa, Vitor Melo e Bruna Linzmeyer. Sua empresa é especializada em orientar sobre os primeiros passos para a profissão, mostrando desde o alinhamento das expectativas, as recomendações profissionais e dicas fundamentais para o êxito na carreira.

Confira mais informações sobre as seletivas:

SENADOR CANEDO

Data: 07 de julho de 2017

Local: Senador Plaza Hotel

Endereço: Avenida Dom Manoel, Quadra 78 Lote 01 – s/n Conjunto Morada do Morro

Horário: 15hs as 20hs

ANÁPOLIS

Data: 08 de julho de 2017

Local: Comfort Hotel

Endereço: Rua São João, 13 – Parque São João (Paralela com Av. Brasil Sul Lote 12 e 13)

Horário: 15hs as 20hs

GOIÂNIA

Data: 09 de julho de 2017

Local: San Marino Hotel

Endereço: Rua 5, 1090 – Setor Oeste

Horário: 15h às 20h

TRINDADE

Data: 10 de julho de 2017

Local: Liguori Hotel

Endereço: Avenida Raimundo de Aquino, 1000 – Vila João Braz

Horário: 15hs as 20hs

*Telefones: (55) 3537-6116 | (55) 98434-8495 – WhatsApp

* Menores de 18 anos deverão comparecer acompanhados de responsável.

Sobre a Dilson Stein New Models

Presente no mundo da moda desde 1985 e com experiência de quem já preparou, informou e encaminhou mais de 6 mil modelos para o mercado, a Dilson Stein New Models atua com profissionalismo e comprometimento realizando o sonho de meninas e meninos que desejam entrar para o mundo da moda. Localizada na cidade de Horizontina/RS, a empresa possui uma vasta equipe de profissionais dedicados a encontrar os melhores talentos do Brasil e assessorá-los durante quatro etapas de um processo introdutório ao mundo da moda. São elas: Selection, Meeting, Training e Weekend.