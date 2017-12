Desembargador Gentil Pio é eleito presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho

Desembargador Gentil Pio assina o termo de posse

Durante a 15ª reunião ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho (Coleouv), realizada em Cuiabá, Mato Grosso, nessa quarta-feira, 06/12, o ouvidor do TRT18, desembargador Gentil Pio de Oliveira, foi eleito, por aclamação, o novo presidente do Coleouv.

Além do Ouvidor da Justiça do Trabalho de Goiás, a mesa diretora contará com os desembargadores Leonardo da Silveira Pacheco (TRT do Rio de Janeiro) e Marcelo Maciel Mancilha (TRT do Espírito Santo), escolhidos para os cargos de vice-presidente e secretário, respectivamente.

Após a assinatura do termo de posse, o novo Presidente enalteceu o trabalho realizado pela gestão anterior e ressaltou o desafio de fortalecer a atuação da entidade como canal primordial de controle social e participação do usuário dos serviços prestados pela Justiça Trabalhista.

O mandato dos gestores empossados é de dois anos, podendo ser reconduzidos, ao final da gestão, por mais um ano.

Na ocasião, o secretário da Ouvidoria do TRT18, Jorge Machado, também foi eleito como coordenador dos Gestores de Ouvidoria da Justiça do Trabalho, para a gestão 2018.

Currículo

O desembargador Gentil Pio foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região no biênio 2009/2011. O magistrado foi eleito ouvidor do TRT18 para o biênio 2017/2019, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno em 08/11/2016.