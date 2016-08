Desviado o trânsito de veículo do viaduto na BR-153 para Jaraguá

Para que a concessionária da BR153 (Belém Brasília) possa executar serviço de recuperação do viaduto naquela rodovia que dá acesso à GO-080, conhecido como trevo de São Francisco, foram construídos desvios nos dois sentidos e, na última terça-feira (28) a Polícia Rodoviária Federal promoveu o bloqueio do trânsito, impedindo de veículos trafeguem sobre o referido viaduto.

A Concessionária de Rodovias Galvão BR constatou falhas no viaduto e decidiu promover um estudo técnico para saber se a obra passará por uma manutenção em suas estruturas ou se terá que implodi-lo e construir um novo viaduto no local. Segundo a concessionária Galvão Rodovias, não existe prazo para o término do levantamento técnico, mas a empresa promete todo esforço possível para solucionar o problema no menor espaço de tempo possível.

A BR-153 é a principal rodovia que liga o sul ao norte do Brasil, cortando vários estados. Além de caminhões e carretas que transportam todo tipo de mercadoria, alguns veículos com excesso de peso, a BR é a melhor opção para carros particulares e ônibus que trafegam em direção ao norte do Brasil, ligando os estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. É uma rodovia de grande valor econômico e que precisa de uma recuperação total em suas pistas e pontes, mas até agora a concessionária ainda não conseguiu dar a ela uma melhor condição de tráfego.