Detran busca simplificação de processos de veículos e habilitação

Uma comissão formada por técnicos do Detran-GO estuda a simplificação de procedimentos de habilitação e veículos. A meta é desburocratizar e tornar os serviços mais ágeis, propiciando economia de tempo e elevação da qualidade do atendimento ao público. Para isso, está sendo elaborado um plano de ação com base nas sugestões dos permissionários. A iniciativa integra um pacote estratégico de medidas de democratização que vem sendo implantado pela autarquia

Nos últimos dias foram realizadas seis rodadas de reuniões com os principais parceiros do Detran-GO para coletar informações e sugestões sobre modernização nos processos. O plano de ação deve ser concluído até setembro, mas algumas das sugestões apresentadas já foram acatadas como a entrega da CNH para candidatos através dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e a redução do tempo de entrega das habilitações e da devolução dos processos de candidatos reprovados.

Mais de quatro mil permissionários, entre CFCs, despachantes, empresas de placas, médicos e psicólogos, estão envolvidos na prestação de serviços do Detran. Todas as categorias estão participando da construção do plano de ação. “Precisamos de sintonia para que possamos atender à demanda da sociedade com maior agilidade, segurança e qualidade”, explica o presidente Manoel Xavier Ferreira Filho.

Durante a rodada de reuniões, a comissão técnica recebeu sugestões diversas, desde pedidos de alteração no sistema até de redução do tempo de atendimento aos permissionários. Para o presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores, Jader Neves, todas as sugestões foram fundamentadas na busca de benefícios para a população.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Despachantes, Juarez Divino de Souza, o Detran ficou parado por muito tempo no que se refere à mudança de procedimentos. “Todos chegamos à conclusão de que é hora de mudar”, alerta.

Já a presidente do Conselho de Psicologia, Simone Minasi afirma que o estreitamento da relação do Detran com os parceiros gerará muitos benefícios para o público. “Temos muito o que melhorar. São necessários ajustes adequados aos profissionais, atualização constantes de informações, um bom conhecimento, troca de informações”, explica a psicóloga.

“Estamos maximizando o fluxo de processos, para atender a demanda de todos os atores envolvidos, Detran, parceiros e cidadãos”, destaca a assessora técnica da presidência e uma das responsáveis pela construção do plano de ação, Fernanda Maria da Silva Faria.