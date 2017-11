Detran-GO contabiliza mais de 51 mil downloads da CNH Digital em um mês

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) contabiliza mais de 51 mil downloads do aplicativo que disponibiliza a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e), popularmente conhecida como CNH Digital, menos de um mês após o lançamento da ferramenta. Os dados são do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que desenvolve o sistema. Por enquanto, o documento virtual está disponível apenas para motoristas de Goiás.

A CNH Digital foi lançada no dia 10 de outubro. A previsão do governo federal é de que o documento virtual seja oferecido em todo os estados até fevereiro de 2018. Os condutores que já possuem a CNH com QR Code podem fazer o pedido da versão digital. Quem tem o documento sem o código, só terá acesso ao serviço em caso de revalidação ou alteração cadastral, como alteração de dados e autorização para atividade remunerada.

De acordo com o diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Francisco de Assis Peixoto, pelo menos 100 mol motoristas devem solicitar o documento virtual até o dia 31 de dezembro, quando a requisição ainda será gratuita. A partir de janeiro, o serviço terá custo de R$ 10.