Detran-GO e Record promovem passeio ciclístico em Pirenópolis

Vem aí mais uma edição do Bora de Bike, promovido pela TV Record Goiás, em parceria com o Detran-GO. Desta vez, um dos maiores passeios ciclísticos do País será realizado, no dia 31 de julho, às 9h, na cidade de Pirenópolis, com saída e chegada na Ponte Velha. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.evoluanotransito.com.br. O evento tem o intuito de conscientizar a população para a importância do uso da bicicleta, priorizando a atenção pela segurança e optando pelo meio de transporte mais alternativo, limpo e saudável.

Os primeiros mil inscritos receberão kit com mochila, squeeze e camiseta. Para isso, é necessário imprimir o comprovante de inscrição e apresentá-lo no dia do evento. A retirada dos kits será feita a partir das 8h, com apresentação de documento de identificação e comprovante de inscrição