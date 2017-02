Detran homologa nova pista de prova em Anápolis amanhã

delo busca proporcionar melhor formação do condutor, contribuindo para um trânsito mais seguro. Nova pista conta com rampa e área de desenvolvimento para motocicletas e circuitos diferenciados para carros

O Detran-GO homologa nesta sexta-feira (03/02), às 10h, a nova pista de prova prática de Anápolis. O circuito foi implantado no Setor Central e integra o modelo padrão, que busca melhoria na formação dos condutores e o oferecimento de maior conforto para instrutores candidatos e acompanhantes no momento de realização da prova de prática de direção veicular.

Na nova pista, a recepção dos candidatos conta com área coberta, quatro banheiros, sendo um adaptado para pessoa com deficiência. A área de aplicação da prova prática de motocicleta também possui cobertura, o que facilitará os exames no período chuvoso. O local, construído pelos Centros de Formação de Condutores em parceria com Detran-GO, foi equipado ainda com cadeiras, bebedouros e ponto de coleta biométrica para atestar o efetivo cumprimento da carga horária. Nos dias em que não houverem provas, as pistas poderão ser utilizadas para a ministração de aulas práticas.

Anápolis conta atualmente com duas bancas examinadoras semanais. Em cada uma, são avaliados aproximadamente 250 candidatos. Uma média de duas mil provas práticas são aplicada por mês, atendendo também os municípios de Campo Limpo, Goianápolis e Abadiânia.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, está sendo viabilizada a implantação de um segundo circuito no município. “A previsão é que Anápolis conte com duas pistas. Desta forma, descentralizaremos os locais de prova e reduziremos os fluxos de veículos nas imediações”, ressalta.

Uma das queixas dos anapolinos, em relação à pista anterior, é que, além de falta de infraestrutura para receber os candidatos, o local possuía tráfego intenso. A realização de provas e aulas nas vizinhança do Estádio Jonas Duarte aumentava o estresse nos alunos e provocava tumulto no trânsito.

“Aproveitando a padronização das pistas, estamos promovendo uma reflexão sobre o serviço prestado pelo Detran-GO e, especialmente, sobre a qualidade dos condutores que estamos formando”, alerta o presidente do Detran-GO. Ele lembra ainda que a implantação dos novos circuitos integram um pacote de medidas que buscam preparar o condutor para enfrentar com segurança os obstáculos impostos pelo dia a dia no trânsito, o que, certamente, terá impacto para a redução do número de acidentes.

O novo modelo de pista busca reproduzir, ao máximo, situações que o condutor encontrará no dia a dia, respeitando os limites imposto pela Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O circuito de motocicleta, por exemplo, passa a exigir maior habilidade do candidato. Ele terá que fazer trajeto comum, rampa e transitar por uma área de desenvolvimento, que o obrigará a trocar marchas por várias vezes.