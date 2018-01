Detran realiza leilão de veículos sob custódia da CMTT

Proprietários de 218 carros e 1088 motocicletas têm prazo de 60 dias para regularizar situação financeira e resgatá-los

A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) está notificando, via Diário Oficial do Município, proprietários, arrendatários e/ou entidades credoras de veículos, que um lote de carros e motos colocados sob custódia do órgão pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/GO) serão leiloados caso não sejam retirados do local no prazo de 60 dias. Para resgatar o veículo é necessário quitar débitos a ele vinculados, despesas de remoção, diárias de estadia e regularização do licenciamento.

O diretor-geral da CMTT, Carlos César de Toledo, explica que os veículos estão abrigados no Centro Pátio do órgão municipal por solicitação do Detran Goiás, que é o responsável pelos trâmites que podem resultar no leilão. O diretor esclarece que a CMTT, de acordo com determinações legais, cabe o papel de notificar os proprietários sobre o leilão de seus bens caso eles não tomem as providências cabíveis dentro do prazo definido.

Para mais esclarecimentos sobre assunto, o telefone para contato é o (62) 3333 2350.