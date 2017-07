Dez atletas da Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás participam de acampamento

A convocação da FGHb é para a etapa regional, que será realizada dos dias 28 a 30 de julho em Anápolis

A Federação Goiana de Handebol (FGHb) convocou dez jogadoras indicadas pela Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás. Cinco para a seleção goiana infantil – até 14 anos – e outras cinco para a seleção cadete – até 16 anos.

O Acampamento Regional de Desenvolvimento e Melhoria Técnica será em Anápolis, entre os dias 28 a 30 de julho. A apresentação das atletas será na sexta-feira (28), às 13h30, no Ginásio Internacional Newton de Faria.

As técnicas da Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás, Elhise Santos e Juliana Reis afirmam que participar do Acampamento da CBHb é uma oportunidade única. Para elas, com os treinamentos que serão realizados no evento as atletas poderão crescer e mostrar para o técnico da seleção brasileira o que aprenderam, também observar no que podem melhorar e que podem conquistar uma vaga na seleção. “Nos nossos treinamentos falamos para todas as meninas que precisam sonhar alto, na possibilidade de participar numa Seleção Brasileira, e vejo este Acampamento como uma porta de entrada para elas confiarem mais nelas mesmas e crescerem como atletas”, revela Elhise.

Foram convocadas para a equipe juvenil – Emille Macêdo Martins, Naiara Vasconcelos de Araújo, Millena Gomes Oliveira, Giovana Ferreira Vaz, Marcela Araújo Barros. Já na cadete – Beatri Hanashiro Paixão, Kethanny Daiany Andrady Gomes, Júlia Rodrigues de Paula, Maria Paula Pereira dos Santos, Maria Paula Mendes.

Acampamento

Para a etapa nacional, serão convocadas cinco atletas por posição. Ao todo, são sete posições. O acampamento serve como aprendizado e permite aprimorar técnica e tática. A ideia é fazer um intercâmbio com os outros treinadores e observar as jogadoras que têm condições de atuar na Seleção.

A equipe

A Associação Cultural e Esportiva Força Atlética desenvolve em Goiânia e na região metropolitana o trabalho de handebol feminino de alto rendimento, com treinamento de equipes na categoria de base, cadete, juvenil, júnior e principal.

Desde 2007, a Força Atlética também desenvolve projeto social com o atendimento de alunos de redes públicas de educação. A ação é voltada para crianças e pré-adolescentes, oferecendo inclusão, esporte e aulas transversais sobre meio ambiente e combate às drogas.