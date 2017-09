DIH apresenta autor de assassinato de estudante em campus da UFG

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), apresentou, na manhã desta terça-feira (19), o suspeito da morte do estudante Ariel Ben Hur Costa Vaz, de 32 anos, ocorrida durante uma festa de estudantes universitários, no dia 15 de setembro, no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Setor Itatiaia.

Danilo da Cruz Queiroz, de 23 anos, que estava escondido na casa dos avós paternos, no Residencial Elza Fronza, afirmou à polícia que o disparo foi acidental, no momento em que dava uma coronhada na vítima, durante uma briga generalizada. Além dele, foi preso também, Jeferson Geovane Lopes Princz, de 22 anos, que escondia a pistola .40 com numeração raspada, utilizada no crime.

Em depoimento, Danilo definiu o ocorrido como uma fatalidade e disse que, no momento da confusão, estava sob efeito de álcool. “Dei uma coronhada e a arma destravou. Dei uma outra coronhada e a arma disparou”, descreveu. Atingido de raspão na mesma ocasião, outro estudante, Marcus Eduardo de Melo Souza, de 27 anos, foi socorrido e já teve alta do hospital.

Segundo o delegado Marco Aurélio Euzébio, responsável pelas investigações, as motivações da briga continuam sendo apuradas. Danilo deve ser indiciado por homicídio e tentativa de homicídio, e Jeferson Lopes, por posse de arma de fogo raspada. (Fonte: Polícia Civil)