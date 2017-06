Diretor do Foro vai pedir à desembargadora Sandra Regina apoio para instalação de Juizado da Mulher em Anápolis

A presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e Execução Penal do Estado de Goiás, desembargadora Sandra Teodoro (foto), receberá, na próxima segunda-feira (19), em seu gabinete, o diretor do Foro de Anápolis, juiz Ricardo Silveira Dourado. Na oportunidade, ele vai solicitar apoio para a implantação de um Juizado da Mulher na comarca.

A reunião será realizada, às 10 horas, no 12º andar, sala 1200, no prédio do Poder Judiciário, localizado no Setor Oeste, em Goiânia. Além do diretor do Foro, estarão presentes outras autoridades como a superintendente Executivo da Mulher e da Igualdade Racial, Gláucia Teodoro Reis; superintendente Executiva dos Direitos Humanos, Onaide Santillo; e a diretora e o reitor da Faculdade Raízes de Anápolis, Kerllen Bonome e Ernei de Pina. (Texto: Acaray M. Silva – Centro de Comunicação Social do TJGO)