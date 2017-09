Disputa de gangues: Grupo é preso suspeito de matar 28 pessoas

A Polícia Civil prendeu oito homens suspeitos de matar 28 em disputa pelo tráfico de drogas pessoas na região sudoeste de Goiânia. A ação faz parte da Operação Descarrilamento II, coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). As prisões aconteceram nos dias 27 e 28 de setembro, em Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade e Heitoraí

Durante a apresentação do caso para a imprensa, na manhã desta sexta-feira (29), o delegado Danillo Proto, responsável pela operação, explicou que os presos integram uma organização criminosa que já praticou 84 homicídios e é comandada por um detento de dentro do sistema penitenciário.

Segundo o delegado, eles agiam com grande violência contra os integrantes das quadrilhas rivais, atirando dezenas de vezes contra elas. No celular de um dos presos, a polícia encontrou uma lista com 18 nomes para serem mortos. “Acreditamos que eles sejam responsáveis por 60% dos homicídios na região este ano”, informou. (Fonte: polícia Civil)