Divulgados chapas de quatro candidatos a prefeitos de Anápolis

Mesmo com o prazo das convenções ter encerrado na última sexta-feira (5), apenas quatro chapas de candidatos a prefeito de Anápolis deram entrada com pedido de registros. José de Lima (PV) que não tem coligação; João Gomes (PT) com a coligação ANAPOLIS NO RUMO CERTO, conta com os seguintes partidos coligados: PT / PP / PRP / PMDB / PSB / PDT / PMN / PPL / PC do B / PR / PT do B. Carlos Antônio (PSDB), com a coligação: JUNTOS POR ANÁPOLIS, conta com os seguintes partidos coligados: PSDB / PHS / PSL / PEN / PRTB. Valeriano Abreu (PSC), que não está coligado com nenhum outro partido.

As demais chapas devem dar entrada com pedido de registros a qualquer momento. Os candidatos que ainda não deram entrada no pedido de registro são Ernani de Paula (PSDC), Roberto Naves (PTB) e Pedro Canedo (DEM).