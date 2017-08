Dono de posto de combustível é autuado por adulteração em bomba

Dispositivo eletrônico fazia com que quantidade de etanol dispensado nos tanques fosse menor que a registrada na bomba

O empresário Sebastião Juscelino Alves, proprietário do Posto de Combustíveis Santo Expedito, localizado na Avenida Anhanguera, St. Leste Universitário, foi autuado em flagrante nessa quarta-feira (16), após constatação de que uma das bombas do estabelecimento era adulterada por um dispositivo que diminuía a quantidade de combustível dispensada nos tanques dos veículos.

O flagrante ocorreu durante diligência conjunta realizada entre o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Goiás (Inmetro), Superintendência da Polícia Técnico-Científica e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon). O aparelho que adultera quantidade de produto repassada ao consumidor foi identificado enquanto o Inmetro ministrava um curso para fiscais.

Durante a demonstração sobre como identificar fraudes em postos de combustíveis, quando a bomba do posto foi aberta para mostrar o equipamento, o aparelho foi localizado. Segundo o delegado Webert Leonardo, por causa do dispositivo, o cliente pagava por mais combustível do que recebia. “A diferença equivale a cerca de 10%, ou seja, o cliente pagava por um litro, mas levava 900 ml”, explicou. (Fonte: Polícia Civil)