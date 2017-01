Dono e gerentes de posto são presos por roubo de combustíveis

O dono de um posto de combustíveis de Goiânia e o gerente do estabelecimento foram presos preventivamente nesta terça-feira (3) suspeitos de encomendar o roubo de uma carga de combustíveis. Tomada em assalto em 30 de novembro passado na cidade de Cromínia, a carreta com 55 mil litros foi apreendida no dia seguinte no momento em que descarregava no posto de propriedade de Gustavo Machado Borges, de 36 anos.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno, titular da Delegacia Estadual de Combate a Roubos e Desvios de Cargas (Decar), Gustavo e o gerente dele, Nylander de Souza Gonçalves, de 31 anos, encomendaram junto a dois assaltantes já identificados o roubo de uma carga de combustíveis. No dia seguinte ao assalto, o caminhão foi flagrado por fiscais da Receita Estadual e policiais militares descarregando no Ecoposto, que fica na Avenida Consolação, e que tem Gustavo como proprietário.

Naquela ocasião, o dono e o gerente conseguiram fugir. Nesta segunda (2), porém, o Poder Judiciário, atendendo a uma solicitação do titular da Decar, decretou a prisão preventiva de Gustavo e Nylander. “O dono e o gerente do posto na verdade são os principais responsáveis pelo roubo, já que foram eles quem encomendaram a carga. Já identificamos os dois assaltantes que tomaram a carreta e vamos solicitar a decretação da prisão deles também”, contou Alexandre. (Fonte: Polícia Civil)