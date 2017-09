DOT e Fisco realizam operação contra fraude na aquisição de carros zero km

Empresas adquiriam automóveis novos sem pertenceram a ramo de revendedoras, mas comercializavam veículos sem recolher ICMS

A Delegacia Estadual e Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em atuação conjunta com o Fisco, realizaram operação na manhã de quinta-feira (31) com vistas a coibir a ação de fraudes na aquisição de veículos zero km.

De acordo com o que foi apurado, as empresas envolvidas compravam os automotores sem estarem classificadas como revendas de veículos. Ainda segundo as investigações, o objetivo do esquema era a obtenção dos bens sem o pagamento dos encargos tributários devidos. Os prejuízos causados para os cofres públicos estaduais são calculados em R$ 3 milhões em ICMS e IPVA sonegados.

As empresas envolvidas adquiriam os automóveis como se estes fossam para consumo próprio, com incidência tributária menor, e posteriormente revendiam os veículos sem recolher o ICMS devido, gerando concorrência desleal do mercado de comércio de automóveis novos. (Fonte: Polícia Civil)