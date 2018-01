DPCA de Anápolis divulga retrato-falado de suposto estuprador

A Polícia Civil de Anápolis, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) divulgou, na terça-feira (30), o retrato falado de um dos suspeitos de estuprar uma moça em Anápolis, na manhã do último dia 23 de janeiro, no residencial Leblon.

De acordo com as investigações, dois indivíduos em um veículo de cor verde abordaram a vítima enquanto ela aguardava a chegada do transporte coletivo, em um ponto de ônibus. O retrato falado foi criado pela equipe do Núcleo de Perícias Papiloscópicas a partir das informações repassadas pela vítima.

Quem tiver informações sobre o paradeiro ou identidade do rapaz descrito no retrato-falado pode ligar anonimamente para a DPCA, através dos telefones (62) 3328-2721/332802722 ou pelo 197 da Polícia Civil