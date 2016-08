Drones, a nova arma assassina adotada pelo homem

O drone vem sendo usado principalmente pelos EUA para atacar terroristas em várias partes do mundo. Ocorre que para matar um terrorista as estatísticas indicam que são mortos em média cinco inocentes, principalmente crianças. Se a tecnologia está sendo desenvolvida para esse tipo de ataque, ou seja, para destruir os terroristas, o inverso pode ocorrer nos próximos anos, ou seja, que os terroristas podem utilizar essa mesma tecnologia para seus ataques em qualquer parte do mundo.

As dificuldades atualmente para o projeto de invenção deste processo de morte está ocorrendo mais na questão de encontrar um especialista para promover as mortes do que propriamente no avanço da tecnologia. Como muitos especialistas de comando de drones assassinos estão recusando trabalhar para matar seres humanos, as indústrias estão desenvolvendo programas especiais para deixar essa missão por conta dos próprios drones. Um programa de computador está sendo inserido nos drones de tal maneira que o próprio sistema vai reconhecer o rosto do cidadão a ser morto por este sistema.

A evolução tecnológica dessas máquinas voadoras está tão evidente, que nos próximos anos será a principal arma de monitoramento a ser utilizada pelo serviço de policiamento nas principais ruas das grandes cidades. A população vai ter que aprender a conviver com esses aparelhos, sempre voando sobre as cabeças dos pedestres. Por um lado esses equipamentos vão trazer mais segurança, mas também não vai deixar de ser mais uma preocupação, já que os drones, nas zonas urbanas, tendem a ser mais uma modalidade de acidentes para vitimarem inocentes.