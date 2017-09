Duas pessoas são presas pela DERFRVA em nova etapa da Operação Fictus

Nesta sexta-feira (29/09), a DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores), em desdobramento da Operação Fictus, cumpriu mais dois mandados de prisão em face de uma funcionária pública e de um despachante que se passava por servidor do Detran.

De acordo com o delegado João Victor Sitônio Costa, a mulher auxiliava na renovação de CNH junto a médicos que aprovavam os usuários nos exames indevidamente, enquanto o homem fazia o contato direto com um servidor do Detran para liberar vistorias indevidamente, para que pudessem ser cadastrados motores sem nota fiscal, por exemplo.

A Operação Fictus continua no sentido de desarticular todo o esquema criminoso envolvendo a corrupção de servidores, falsificações de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e outros ilícitos congêneres praticados por despachantes e servidores do Detran. Durante a operação, já se somam 14 investigados presos e 21 mandados de buscas e apreensões cumpridos.(Fonte: Polícia Civil)