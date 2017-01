Dupla é presa por produção de mídias piratas em Goiânia

Jackson Ferreira Miranda Júnior e Álvaro Luiz Ferreira Miranda foram presos pela prática de crime contra a propriedade imaterial. A prisão da dupla se deu após investigação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, coordenadas pelo delegado Rodrigo do Carmo Godinho.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens mantinham um laboratório que funcionava em uma residência localizada na Vila Santa Tereza. No local, foram apreendidas 11 torres com aproximadamente 46 gravadores e cerca de 15 mil mídias, entre matrizes e cópias, além de impressoras e computadores.

Jackson estava utilizando tornozeleira eletrônica, pois já havia sido condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, sendo o responsável pela guarda das mídias e demais equipamentos utilizados na contrafação, já Álvaro ficava por conta de reprodução e venda das mídias falsificadas. (Fonte: Polícia Civil)