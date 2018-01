Dupla é presa suspeita de comprar Iphones roubados para revender

Dois homens foram presos em Goiânia suspeitos de receptar, modificar e vender celulares Iphones furtados e roubados em todo o país. Com eles foram encontrados mais de 200 aparelhos, avaliados em R$ 700 mil. A dupla, no entanto, nega envolvimento no crime.

O delegado responsável pelo caso, Kleyton Manoel, explicou que a investigação durou seis meses. Eles tinham contato com assaltantes em vários estados do Brasil, negociavam pela internet os aparelhos furtados e roubados e recebiam pelos Correios.