Dupla que comercializava TVs furtadas é presa em Goiânia

Policias civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) prenderam, no dia 10 de outubro, Alex Russivelther Barbosa de Souza e Aline Borges Souza, pelo delito de receptação qualificada. Ambos estavam comercializando parte de um carregamento de televisores da marca Sansung, furtados no dia 3 de outubro em Aparecida de Goiânia.

Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da especializada, os produtos furtados, avaliados em aproximadamente R$ 300 mil, foram levados enquanto o motorista que levava a carga pernoitava em um posto de combustíveis. Alex e Aline foram presos em uma residência no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia.

De acordo com o delegado, eles estavam vendendo os aparelhos no próprio endereço e também por meio da internet, no site OLX. No local, foram recuperados três televisores. Sete já haviam sido vendidos. À polícia, Alex afirmou ter achado as TVs e pedido para que Aline as comercializasse. Novas diligências estão sendo efetivadas para prender os autores do furto e localizar o restante da carga.(Fonte: Polícia Civil)