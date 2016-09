Dupla suspeita de desvio de cargas de grãos é presa pela Decar

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) prendeu em flagrante, no dia 10 de setembro, depois de quatro meses de extensa e complexa investigação, Edson Morales de Araújo Gama e Ronnei Stefano Araújo Vieira, em poder de um carregamento de 21 toneladas de milho.

Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da especializada, a investigação teve início após roubos de carregamentos de soja e milhos. “Depois da instauração de inquérito policial e a adoção de certas medidas cautelares, desvelou -se que os autuados lideravam uma forte organização criminosa especializada no desvio de cargas”, contou o delegado.

De acordo com as investigações, a dupla utilizava do estratagema delitivo para adquirirem toneladas de sementes, e consequentemente, de forma fraudulenta, as desviavam para outros compradores. Estima-se que os autuados já tenham causado prejuízos superiores a R$ 5 milhões de reais, tendo desviado mais de 500 toneladas de grãos.((Fonte: Polícia Civil)