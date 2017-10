Dupla suspeita de homicídio na Vila Santa Helena é presa em Goiânia

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) cumpriu, no dia 6 de outubro, mandados de prisão temporária expedidos em desfavor de David Silva Carneiro e Douglas Rivlnelli de Souza, investigados pelo homicídio de Rafael Gomes Miranda Alves, ocorrido no dia 20 de julho do corrente ano, na Vila Santa Helena, nesta capital.

De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado Francisco Costa Júnior, dias antes do crime, a vítima e os investigados tiveram uma discussão durante uma festa. Rafael teria, então, ficado com alguns objetos pertencentes aos investigados, que haviam caído durante a confusão.

Em razão disso, no dia do crime, ambos foram até a residência da vítima e aguardaram que ela chegasse em casa. Rafael chegou na residência e foi surpreendido por David, que desceu do carro e efetuou vários disparos. Atingido no tórax, Rafael veio a óbito no local. Em seguida, os autores evadiram.

Segundo o delegado, ambos serão indiciados por homicídio qualificado. Ao fim da investigação, ele solicitará ao Poder Judiciário a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. (Fonte: Polícia Civil)