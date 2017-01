Dupla suspeita de roubo a residência é presa em Luziânia

Policiais civis de Luziânia retornavam de uma diligência nesta segunda-feira (16/01) quando populares acenaram para a viatura pedindo socorro. Os agentes Heráclito e Ysack atenderam de imediato à solicitação e, com o apoio de um segurança, abordaram um veículo em atitude suspeita.

Durante a diligência, os investigadores descobriram que o automóvel era roubado e prenderam em flagrante Leonardo Tiago Balduíno de Castro e Rozinaldo dos Santos Pereira. A dupla é suspeita de ter assaltado uma residência no último dia 11 de janeiro, ocasião em que, armados, trancaram as vítimas no banheiro do imóvel e subtraíram diversos bens, entre os quais o carro.

Segundo o delegado Daniel Marcelino, titular do Gepatri (Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais), Leonardo e Rozinaldo são suspeitos ainda de outros roubos praticados na região. O delegado solicita a todos que, caso reconheçam os criminosos como autores de algum crime, denunciem para a Polícia Civil por meio dos telefones (61) 3622-8544, (61) 3622-1400 ou 197. (Fonte: Polícia civil)