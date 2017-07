Duplicação da GO-070 entre Goiânia e cidade de Goiás será concluída até fim de 2017

O governador Marconi Perillo vistoria nesta terça-feira, dia 25, às 16 horas, a última etapa da obra de duplicação da GO-070 de Goiânia até a cidade de Goiás. A vistoria faz parte da agenda de compromissos de Marconi durante a transferência da capital para a cidade de Goiás. As obras estão em ritmo acelerado, e devem ser concluídas até o final deste ano.

Desde o mês de maio, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) trabalha na finalização da duplicação da GO-070, no trecho entre Goiás e o trevo de Mossâmedes, com 14,5 quilômetros de extensão, e investimento de R$ 100 milhões. A duplicação completa, de Goiânia até a cidade de Goiás, tem 150 quilômetros de extensão.

A duplicação da GO-070 é uma das 39 obras rodoviárias e de aeródromos em execução com recursos do Goiás na Frente, com investimento de R$ 650 milhões. A Agetop trabalha em dois pontos da etapa final de duplicação da GO-070: no trecho entre a cidade de Goiás e o trevo de Mossâmedes, e no trecho Itauçu – Entroncamento com a GO-164 (Mossâmedes), que envolve o trevo de acesso à Taquaral, à entrada e saída de Itaberaí, e o encabeçamento da segunda ponte sobre o Rio Uru.

A duplicação da GO-070 compreende também iluminação de todo o trecho, paisagismo dos canteiros laterais e central da pista, além de retornos e acessos. Quando estiver concluída, a duplicação da GO-070 dará acesso às cidades de Goianira, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Goiás e municípios vizinhos.

A duplicação aumenta a segurança na via, melhora a fluidez do trânsito na rodovia e também incentiva o turismo na cidade de Goiás, que completa 290 anos de história, e é um dos principais patrimônios da humanidade no Brasil. A duplicação da GO-070 faz parte do cronograma de obras rodoviárias previstas pelo programa Goiás na Frente.

Em maio, Marconi autorizou a obra de encabeçamento da ponte sobre o Rio Uru, que tem 40 metros de extensão. Com o encabeçamento da ponte já em fase final, foi possível retomar a duplicação do trecho do trevo de Mossâmedes a Goiás. Neste mês, durante a passagem da caravana do Goiás na Frente pela cidade de Inhumas, Marconi assinou ordem de serviço para conclusão da duplicação da GO-070, ao valor de R$ 120 milhões.

Enquanto isso em Anápolis obra pode ser paralisada por falta de recursos

O Anel Viário do DAIA pode parar por falta de recursos. É importante salientar que o valor total da obra é de R$7 milhões e o Governo do Estado só liberou a metade. Enquanto isso Marconi já distribuiu mais de R$70 milhões para diversos municípios. É difícil acreditar que Marconi sempre foi campeão de votos em Anápolis.