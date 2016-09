E se o ex presidente Lula for inocentado?

Por Dilmar Ferreira

A Polícia Civil de Iporá (Go) estava investigando o roubo de um jet-ski naquela cidade. Durante a investigação, tomou conhecimento de uma foto no perfil do WhatsApp de um pai de família de Anápolis. Tendo como prova a foto, a Justiça daquela cidade mandou prender o trabalhador anapolino. A foto foi tirada e postada no perfil pelo próprio trabalhador quando alguém parou na porta de sua casa para pedir informação. O carro da pessoa que solicitou informação, puxava uma carretinha com um Jet-Ski sobre ela. O filho do trabalhador, uma criança, na época com cinco anos de idade, subiu no Jet-Ski e o pai, achando bonito, tirou a foto e colocou no seu perfil. Sem prova nenhuma e sem nenhuma ligação com a pessoa que transportava o Jet-Ski e nem fez qualquer tipo de negócio com a referida pessoa e muito menos negociou o aparelho, o trabalhador foi condenado como receptador. A única prova foi a fotografia, mais nada. Isso é Justiça? Esse é o papel da polícia?

A condenação teve por base uma suposição errada. Nenhuma prova nos autos, apenas uma ilação criminosa e irresponsável. Definitivamente, ao invés de justiça a justiça cometeu um tremenda injustiça, tudo às custas dos impostos pagos pelos contribuintes, inclusive pelo trabalhador acusado injustamente. Pois bem, o presidente Lula acaba de ser indiciado e a qualquer momento a denúncia poderá ser aceita pelo juiz Sérgio Moro. Ai então Lula vai se transformar em réu. No que o Ministério Público baseou para pedir o indiciamento do ex presidente? Suposições, ilações e nenhuma prova material. Se no final, o ex presidente for inocentado, como ficará o Ministério Público Federal, cujos procuradores recebem salários altíssimos, pagos com recursos da União, ou seja, dos nossos impostos, para fazer o que deve ser feito, mas sempre tendo por base provas e as leis.

Milhares de brasileiros estão batendo palmas para os acusadores e torcendo para que o juiz Sérgio Moro decrete logo a prisão de Lula. Nos processos estão apenas fatos não comprovados e através deles, o Ministério Público tirou suas conclusões. O termo usado foi exatamente este: “conclui assim que o ex presidente recebeu o apartamento de Guarujá em forma de propina; que o ex presidente é o general da quadrilha, etc”. Defendo a rigorosa punição de todos os corruptos, mas tendo como base as leis e o respeito ao amplo direito de defesa. Que a punição esteja embasada em provas concretas, ou seja, com documentos probatórios. É o que exige o Estado de Direito.

Os familiares do trabalhador condenado por receptação de uma jet-ski que jamais o viu e que no processo não existe outra prova senão a foto com um garoto de cinco anos de idade sobre um jet-ski, estão todos descrentes da Justiça que ao invés de promover a justiça, promoveu, neste caso, a injustiça. Que puna o ex presidente Lula. Que o condene a prisão fechada, mas que o processo seja instruído com provas concretas e não com suposições e conclusões tendo por base fatos sem nenhum tipo de comprovação. Se o Lula for condenado, sem provas, ao invés de justiça, a Justiça estará disseminando o ódio e isso é perigoso. Para sentir a dor de uma injustiça, será que os algozes do ex presidente Lula terão que passar pelo sofrimento que passaram os familiares do trabalhador que foi punido injustamente, tendo por base a foto de um jet-ski com seu filho sobre o mesmo e postado no perfil do seu WhatsApp?