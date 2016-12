EBM vende 70% de residencial em Anápolis

Primeiro empreendimento da empresa na cidade, Garden é sucesso de vendas com um mês de lançamento

A EBM Desenvolvimento Imobiliário vendeu 70% do Residencial Garden no primeiro mês de lançamento do empreendimento, o primeiro da empresa em Anápolis. O produto é inspirado na qualidade de vida proporcionada pelo contato com a natureza, em vista da proximidade com o Parque Ambiental José Crispim Ramos, mas sem perder de vista questões muito valorizadas pelo consumidor que são lazer e segurança.

O Garden tem 58 unidades, apartamentos de 56 m² com dois quartos e suíte ou 72 m² com três quartos e suíte. As plantas preveem diferenciais como integração entre cozinha, sala e varanda, piso de porcelanato 60x60cm polido e natural, previsão de ar condicionado tipo split na sala e nos quartos, porcelanato e cerâmica nos banhos e varanda gourmet com ponto para grill. Além disso, a EBM oferece duas opções de personalização, item geralmente oferecido apenas para empreendimentos de alto padrão da empresa.

O Residencial Garden fica em uma área de quase 7 mil m² no Cidade Jardim, um bairro que traz a essência da natureza no próprio nome. Em crescente expansão, o Cidade Jardim fica ao lado do Parque Ambiental José Crispim Ramos, a poucos metros de distância de importantes avenidas de Anápolis, próximo do Brasil Park Shopping, de supermercados como Rio Vermelho e Bretas, e de instituições de ensino superior como a Unievangélica e a Faculdades Anhanguera, além de ter fácil acesso ao Centro da cidade.

O produto integra conforto, lazer e segurança em duas torres residenciais e lazer completo com parque aquático composto por piscina adulto e infantil isoladas, o que traz mais segurança para as crianças; praça de convivência; playground e três ambientes para entretenimento de filhos de todas as idades: brinquedoteca baby, brinquedoteca kids, destinada às crianças mais crescidas, e salão de jogos para os adolescentes. Na área de convivência também haverá dois espaços gourmet com churrasqueira, terraço para festas, salão de festas, academia e quadra recreativa. Tudo isso com o diferencial de toda a área comum ser entregue totalmente equipada e decorada, excluindo a necessidade de custos extras e rateios entre moradores.

A EBM também oferece diferenciais de segurança e providenciou projeto desenvolvido pela Tecnoseg com controle de acesso por meio de fotos digitalizadas nas duas portarias; proteção perimetral monitorada 24 horas por dia; previsão para circuito interno de câmeras em pontos estratégicos, botão de emergência na guarita; sensor de presença e magnético nas lixeiras e central de gás; passa-volume evitando contato físico entre entregadores e porteiros; e sistema de clausura, que só libera um visitante após sua identificação.

Diferenciais

Consagrada em Goiânia pelos seus empreendimentos residenciais e comerciais de alto e altíssimo padrão entregues ao longo de 35 anos de tradição, a EBM ampliou seu leque de atuação em 2011 com produtos imobiliários de médio padrão, a linha BEM, que tem empreendimentos como o Residencial Alegria e o bairro planejado Novo Atlântico.

“Nosso objetivo é compartilhar a experiência e o rigor técnico que fizeram o sucesso da EBM no mercado de luxo, mas de uma maneira mais simples. O Garden é a melhor opção para quem quer começar uma nova etapa da vida adquirindo seu primeiro imóvel ou um imóvel melhor, seja para morar ou investir. São apartamentos bem feitos, bem localizados e bem simples de pagar”, afirma o diretor comercial da EBM, Rodrigo Meirelles.

Prova de que a empresa está comprometida em oferecer uma experiência diferenciada para os clientes de médio padrão de Anápolis é o time de arquitetos que participam do empreendimento. O projeto é assinado por Isabel Jácomo, parceira da empresa em seus projetos de alto padrão, assim como a arquiteta Ana Maria Miller, que desenvolveu o decorado do Residencial Garden. O paisagismo é de Martha Gavião, profissional reconhecida em todo o Brasil, e a decoração de interiores é do escritório Tolentino Arquitetura e Interiores.

EBM 35 anos

A EBM Desenvolvimento Imobiliário é uma empresa da indústria da construção civil que atua no setor há 35 anos. Trabalha desde a concepção e desenvolvimento até a comercialização e gestão de negócios imobiliários nas suas mais diversas modalidades e configura-se como uma empresa de real estate. A EBM possui três unidades de negócios – incorporação, propriedades e urbanismo – e três plataformas de serviços – construção, coordenação de vendas e gestão. Em constante evolução em suas bases de atuação, a companhia tem cerca de 500 funcionários já foi premiada quatro vezes com o Great Place To Work por estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Em sua trajetória, a EBM tem mais de 2,2 milhões de m² construídos e mais de 155 empreendimentos entregues em 16 cidades de Goiás, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.