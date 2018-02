Edir Macedo e seu poder na mídia e na política brasileira

Segundo levantamento realizado pelos Repórteres sem Fronteiras, a família Macedo, que controla o grupo Record e a Igreja Universal do Reino de Deus, também domina um partido político, o Partido Republicano Brasileiro (PRB), que conta com um ministro no governo federal, um senador, 24 deputados federais, 37 deputados estaduais, 106 prefeitos e 1.619 vereadores.

Centenas de rádios e emissoras de tvs de propriedade da Igreja Universal e ou da família de Edir Macedo estão espalhadas por todo o Brasil. Devido a esse poderio na mídia, Edir Macedo vem aumentando ano a ano o seu poder de influência junto aos governos Federal e estaduais, usando para isso o PRB, partido que mantém secretarias em vários estados e em milhares de prefeituras em todo o Brasil.

Depois de estudos divulgados pelos Repórteres sem Fronteira, o Ministério Público Federal, através da Sub Procuradoria dos Direitos do Cidadão já estudo entrar com ações na justiça para impedir “o avanço dessa concentração de mídia controlada tanto por políticos quanto por essas organizações como o caso da Igreja Universal. o debate democrático está comprometido” no Brasil pelo fato de a informação ser “dominada por segmentos que têm pensamento hegemônico”. Disse a subprocuradora-geral Deborah Duprat