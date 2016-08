Eleição para prefeito de Anápolis será decidida pelo candidato menos ruim

Ao contrário das eleições anteriores, chega-se próximo ao dia da votação com o eleitorado anapolino indeciso quanto a quem votar. Com a mudança na legislação, a campanha eleitoral só vai iniciar mesmo em meados de agosto, ou seja dentro de mais trinta dias. Até agora o que se vê é a movimentação dos pré-candidatos correndo atrás das coligações e apoio partidário. Um trabalho que foge do alcance do eleitorado.

Vários nomes já estão sendo definidos, mas na boca do povo, nenhum empolga de maneira a se tornar favorito. Está meio embolado, com dois ou três disputando a cabeça mas em um patamar muito baixo e dois ou três em situação mediana e o restante na rabeira, prenunciando uma disputa para sair da lanterna e entrar no grupo da repescagem.

A maioria absoluta dos nomes que estão na pauta, nenhum empolga e todos eles possuem um “senão” que o coloca em dúvida quanto à possibilidade de emergir-se para o favoritismo. Retirando dois nomes que ainda não confirmaram suas postulações: Samir Hajjar (PMDB) e Ernani de Paula (PSDC), todos os demais nomes possuem fatores negativos que pesam contra suas campanhas e por isso mesmo dificultando na hora de convencer o eleitor que em sua maioria absoluta está em situação de decepção com os políticos.

Entres os candidatos azarão, o seja, que vão para a disputa sem apresentar nenhum tipo de densidade eleitoral, estão outros que respondem a processos dos mais variados tipos, candidatos que poderão ser taxados como espancadores da esposa, aqueles que carregam a pecha de traidores, os que não possuem a menor condição de colocar a campanha na rua e os perdedores contumazes. Além do atual prefeito, João Gomes, que vai ter que carregar o peso da estrela do PT, já que seu desgaste é visível em todo o Brasil.

Entre os que carregam maior peso para carregar estão Carlos Antônio, que além de ser um deputado medíocre, tem contra ele entre outros problemas que serão descritos mais tarde por este jornal, a rejeição total do professorado anapolino, já que no momento crucial da carreira dos mestres o maranhense de Santa Inês (Carlos Maranhão de Anápolis) recebeu R$150 mil do governo do Estado para votar contra os interesses da categoria. O ex-deputado Pedro Canedo (DEM), além de responder processo por improbidade administrativa, por fatos ocorridos quando foi presidente da IQUEGO, pesa contra ele ter mudado sua residência para Goiânia há mais de dez anos. Portanto, preferiu viver na capital do que em Anápolis, cidade que agora quer administrar.