Em 2018, laboratório alemão abrirá fábrica de exames de zika e chikungunya no Brasil

EUROIMMUN abrirá sua fábrica própria na cidade de São Caetano do Sul

O laboratório alemão EUROIMMUN, líder mundial em diagnóstico autoimune e pioneira no Brasil a fornecer exames de zika, dengue e chikungunya abrirá sua fábrica própria no país em 2018. A sede será instalada na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. O local teve um investimento inicial de R$ 8,5 milhões e contará com um centro de pesquisa e de desenvolvimento.

Com a instalação da fábrica, a EUROIMMUN se tornará o maior fabricante do país de testes para dengue, zika e chikungunya. De acordo com Gustavo Janaudis, CEO da filial brasileira, a meta é transformar o país em uma plataforma de desenvolvimento de produtos. “Da nossa fábrica sairão biochips® capazes de detectar doenças para o mercado internacional, por exemplo. Hoje, importamos e distribuímos 18 mil biochips por dia. Com a nova instalação, vamos produzir 40 mil e podemos até dobrar esse número na segunda fase de expansão”, conta.

Com pesquisas no Brasil, a EUROIMMUN dará a oportunidade a talentos e cientistas nacionais de desenvolverem seus testes em larga escala. Além disso, a EUROIMMUN Universidade vai ampliar o programa de educação continuada, uma prática que já é realizada pela empresa atualmente, com a inauguração de um Centro de Treinamento para a América Latina. Oferecerá cursos de educação a distância, com estrutura de aprendizagem e treinamento para os clientes.

Os clientes terão acesso a testes exclusivos e inovadores realizados pelo time de especialistas e acompanhamento dos profissionais que ficam na sede localizada na Alemanha. A prática promoverá a redução de custos e prazos aos testes hoje encaminhados para laboratórios no exterior. A EUROIMMUN ainda criará o Instituto de Imunologia Experimental que será o primeiro fora da matriz alemã e que vai apoiar a produção científica, a pesquisa e o desenvolvimento dos pesquisadores do Brasil.

A empresa é líder mundial em soluções para diagnóstico laboratorial. O portfólio de reagentes inclui mais de mil parâmetros de diagnóstico. A empresa foi fundada em 1987 em Lübeck na Alemanha e tem em seu quadro atual mais de 2400 funcionários em 16 países. Acessehttp://www.euroimmun.com.br/

*BIOCHIP = permite miniaturização extrema para combinação de mais de 30 diferentes tecidos, substratos celulares e antígenos purificados.