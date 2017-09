Em Anápolis, Polícia Civil prende homem com cerca de 12kg de carne de jacaré

Policiais civis do Grupo de Capturas e Apoio Operacional da cidade de Anápolis, sob comando do delegado regional, Fábio Vilela, prenderam, no dia 19 de setembro, J.C.M, de 42 anos, pela prática de crime contra fauna. Em trabalho conjunto com o Ibama, a Polícia Civil identificou que o conduzido estava comercializando carne de jacaré nas imediações do Mercado Municipal de Anápolis.

Após identificar o suspeito e realizar a abordagem, a polícia localizou no interior de seu veículo aproximadamente cinco quilos de carne de jacaré congelada, acondicionada em saco plástico. O conduzido confessou espontaneamente que em sua residência havia mais carne de jacaré. Os agentes, então, se deslocaram até a residência do suspeito e localizaram, no interior de um freezer vertical, mais sete quilos de carne de jacaré.

Em decorrência dos fatos, J.C.M foi autuado em flagrante por crime contra fauna e recebeu uma multa no valor de R$ 6.200, além de ter o veículo apreendido pelos agentes do IBAMA. (Polícia Civil)