Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a CAOA Montadora promove semana de conscientização

Ao longo de quase 10 anos de operações da fábrica em Anápolis, CAOA investiu R$ 20 milhões em tratamento de efluentes e em redução do consumo de recursos hídricos, gerando economia de 100 milhões de litros de água

São Paulo, 22 de março de 2017 – Durante os dias 22, 23 e 24 de março, a CAOA Montadora, instalada na cidade de Anápolis (GO), realiza pela terceira vez, a Semana da Água, na montadora, buscando estabelecer entre seus Colaboradores e moradores da região uma cultura sustentável de uso do recurso natural, trazendo benefícios sociais e respeitando os limites da natureza.

Entre as atividades planejadas para a Semana da Água estão: a exposição de artes visuais com a elaboração de grafites desenvolvidos exclusivamente para o evento, apresentações teatrais do grupo cultural Boca do Lixo, visita de crianças da Escola Municipal Professora Josephina Simões, de Anápolis à ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) da fábrica, revitalização do Viveiro de Mudas de plantas nativas do cerrado e visita de acadêmicos da Faculdade Católica de Anápolis e da Universidade Estadual de Goiás.

“Temos realizado diversas e contínuas ações para reduzir o consumo de água nos processos produtivos bem como não produtivos da CAOA Montadora. A Semana da Água tem sido utilizada para expandir o alcance dessas ações, envolvendo nossos Colaboradores, moradores da região e as futuras gerações representadas pelos estudantes das escolas que nos visitam anualmente neste evento de conscientização”, explicou Marcio Alfonso, Diretor de Engenharia e que assumiu também a direção da fábrica de Anápolis no início deste ano.

Sustentabilidade

A CAOA Montadora, com fábrica em Anápolis (GO), desenvolve constantemente ações focadas na preservação do meio ambiente, como o reaproveitamento dos resíduos da produção de seus veículos.

Nos últimos anos, a CAOA reduziu em 50% o volume de água consumida na fábrica por meio de investimentos nos processos produtivos, na estação de tratamento de efluentes e na educação ambiental dos Colaboradores. A economia ultrapassou os 100 milhões de litros de água potável.

Para 2017, a meta do programa interno da montadora, batizado de Pegada Hídrica, é reduzir a quantidade de água utilizada no processo produtivo em 50% do consumo de água e de 30% na geração dos efluentes industriais. A definição de metas e estratégias para a redução do consumo de água e da geração de efluentes é possível por meio da hidrometração, que é a instalação de hidrômetros para a medição do volume de água que passa por uma tubulação dos setores produtivos e administrativos da fábrica, além de medições diárias, ambas possibilitadas pelo programa Pegada Hídrica. Em 2015 todas as áreas da fábrica passaram a ter medidores do consumo de água.

As Medições de consumo de água são realizadas diariamente pela equipe de Meio Ambiente e reportadas para cada área de produção. Medir é o caminho para melhor entender a aplicação e poder traçar metas e planos para redução e controle deste consumo.

Desde o início de suas operações, a CAOA Montadora investe na estação de tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitário. No final de 2013 adotou um novo sistema de tratamento por membranas de ultrafiltração (MBR – Membrane Bio Reactor) com capacidade para tratamento de 55 m³/h. Essa tecnologia proporcionou o reuso dos efluentes depois de tratados nos sanitários e para a irrigação de áreas verdes.

A CAOA possui um moderno laboratório para monitoramento diário dos efluentes e da água tratada o que tornam as novas metas ainda mais otimistas. “Em 2015, alcançamos o índice de 94% de reuso dos efluentes tratados e durante o ano de 2016, chegamos a 100%. Temos agora em andamento o projeto que prevê o uso de água de chuva em operações mais nobres do processo produtivo como a alimentação de torres de resfriamento, pintura, entre outras”, lembra Marcio Alfonso.

O foco na gestão do consumo da água na CAOA Montadora conta também com o Comitê de Águas formado por representantes de diversas áreas da empresa com o objetivo de fortalecer e envolver os Colaboradores nas diversas ações promovidas.

Captação da chuva

Outro fator que permite reutilizar a água dentro da fábrica é o sistema de captação de chuva. A fábrica de Anápolis possui lagoas para retenção de toda a água originada da drenagem pluvial para ser usada na irrigação dos mais de 113 mil m² de área verde no entorno das edificações.

A partir de 2014, teve início na CAOA Montadora a medição do índice pluviométrico. Com esta informação foi possível reduzir a irrigação no local, ou seja, havendo incidência de chuvas nos finais de semana e períodos noturnos, a equipe de jardinagem recebe a informação no início do dia e replaneja o trabalho evitando a irrigação desnecessária.