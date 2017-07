Emissão de passaporte deve ser retomada nos próximos dias

Presidente Michel Temer sancionou Projeto de Lei (PLN) 8/2017 que destina recursos para que a PF retome a emissão do documento. Ministro Torquato Jardim informou que o serviço deve voltar ao normal nesta semana

Brasília, 19/7/17 – O presidente Michel Temer sancionou, nesta quarta-feira (19), o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 8/2017, que destina recursos na faixa de R$ 102,4 milhões para que a Polícia Federal (PF) retome a emissão de passaportes.

Em Washington (EUA), onde participa de encontros com autoridades para firmar acordo de cooperação em tecnologia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, disse que a produção do documento deve ser retomada ainda nesta semana.

O PLN 8/2017 foi aprovado durante a sessão conjunta do Congresso da última quinta-feira (13). Após sanção e publicação no Diário Oficial da União, a verba será liberada assim que o Ministério do Planejamento abrir o empenho de recursos e autorizar o repasse ao Ministério da Justiça. Em seguida, os recursos chegam à PF, que poderá enviar os pedidos de emissão de passaporte para a Casa da Moeda.