Empresário desmente rompimento com o prefeito Roberto Naves

Um comentário maldoso e mentiroso foi divulgado pelo Facebook nesta quinta-feira (22) dando conta da existência do rompimento entre Március Salum e o prefeito Roberto Naves. A reportagem entrou em contato com assessores dos dois lados e foi informada que este fato não ocorreu e que tal informação inverídica deve ter sido inventada por alguém que deseja o rompimento entre o prefeito e o empresário.

Na informação considerada como fofoca dava conta de que o motivo do rompimento seria o pedido que o empresário Március teria solicitado que a Prefeitura construísse uma estrada para um possível condomínio de luxo de propriedade do empresário e que o prefeito teria negado. A assessoria do empresário disse que isso jamais ocorreu e que o senhor Március Salum não possui nenhum condomínio de luxo e que sua chácara está localizada às margens do Anel Rodoviário do DAIA e o governo do Estado tem projeto para a construção de uma rodovia, mas sem nenhum interesse por parte do empresário, comentando ainda que a obra não tem nada a ver com a Prefeitura. Afirmou o assessor de Március Salum.

Anel Viário do DAIA, obra do Governo Estadual e que está paralisada há mais de dez anos.