Encontro de Palhaços entra com tudo em sua 9ª edição

O Encontro de Palhaços e Circo em Anápolis (EPCA) chega na “beiradinha” de uma década, em sua 9ª edição. Ele mantém sua essência com uma programação com vivências e espetáculos de artistas circenses goianos e de outros estados brasileiros. Neste ano, o EPCA será realizado entre os dias 5 a 10 de dezembro, com ações distribuídas pelas localidades da cidade. O foco deste ano é um circuito pelas unidades de ensino, indo até o público. No final de semana, a culminância do evento se dará em diferentes locais da cidade, aberta a toda comunidade. A realização do evento é da Cia Tem Sim Sinhô e União Cultural dos Artistas do Povo, com o patrocínio espontâneo do público e dos grupos participantes do evento. Toda a programação é gratuita, havendo o custo somente nas programações musicais.

O 9º EPCA foca este ano nos espetáculos e formações circenses em unidades das redes estadual e municipal de ensino, culminando em uma programação aberta a toda a população de sexta a domingo. A ideia é levar apresentações e vivências (oficinas) para crianças e adolescentes durante a semana, promovendo o contato mais próximo com todo o encanto e benefícios da arte circense. Ao final de semana, de sexta a domingo, a programação fica aberta a toda a comunidade na Praça Bom Jesus, no Setor Central; no Centro Cultural Washington Ribeiro, no Bairro Boa Vista e no Parque Ambiental Ipiranga, localizado no Bairro Jundiaí. A sustentabilidade do evento acontecerá de forma independente, contando com a colaboração espontânea do público presente. As atividades, horários e locais, você confere a programação no ANEXO I – Programação.

Desde 2009, o evento trouxe à Anápolis mais de 500 artistas em suas oito edições e atendendo um público de milhares de pessoas. O Encontro tem potencializado iniciativas independentes e de investimentos público e privado no campo das linguagens circenses em Anápolis. Nesta quase uma década, a partir do evento se desdobraram grupos circenses, discussões sobre a oferta de formação local e também de novos campos de oportunidades aos artistas. Além da formar novos talentos do Circo, as linguagens circenses tem se apresentado em Anápolis e no mundo como opção de condicionamento físico, desinibição e desenvolvimento pessoal em várias áreas da vida atual. A organização já se prepara para comemorar, em 2018, uma década do EPCA.

Programação 9o Encontro de Palhaços e Circo em Anápolis

O 9o Encontro de Palhaços e Circo em Anápolis, será realizado entre os dias 05 a 10 de

dezembro de 2017, com realizações de oficinas artísticas, palhaceatas, feira do troca, debates, fórum setorial, rodas de prosa, vivências culturais, exposições de fotos e ilustrações circenses, atrações musicais, e apresentações circenses nos bairros com “Encontro de Palhaços nas escolas” levando espetáculos para toda a cidade.

Programação 9o Encontro de Palhaços e Circo em Anápolis:

Terça 05 de Dezembro

“Encontro de palhaços nas escolas” Apresentação na Escola Municipal Cora Coralina, Rua Ilma Tiburço Braga, s/n, Vivian Parque.

10:00 – Espetáculo “ A Mala” com Circoletivo – Rio Verde-GO

16:00 – Espetáculo “Reprises” com Cia Volta Seca-GO

Quarta 06 de Dezembro

“Encontro de palhaços nas escolas” Apresentação na Escola SESI Jaiara, Av. Tiradentes s/n, Vila Jaiara

10:00 – Espetáculo “Circo dos Brinquedos ” com o Cia Os Kaco –TO.

16:00 – Espetáculo “ A Brincadeira Continua ” com a Cia Tem Sim Sinhô-GO.

Quinta 07 de Dezembro

“Encontro de palhaços nas escolas” Apresentação na Escola Municipal Walter Beze, Rua Dom Emanuel,

Bairro São Lourenço.

10:00 – Espetáculo ” Alecrim no Olho da Rua “ com Cia Carroça de Mamulengos-CE

“Encontro de palhaços nas escolas” IFG – Instituto Federal de Goiás – Câmpus Anápolis, Av. Pedro Ludovico s/n, Residencial Reny Cury.

16:00 – Espetáculo “Bulacha o Domador de Animais” com a Família Santiago Santos Circo Teatro-GO.

20:00 – Espetáculo “Compilação Suno” Cia Suno-SP no Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, Rua 5 s/n, Bairro Boa Vista.

Sexta 08 de Dezembro

“Encontro de palhaços nas escolas” Apresentação na Escola Municipal Elzira Balduino, Rua Francisco Fonte, Bairro Maracãnazinho. 10:00 e as 13:30 – Espetáculo “A Graça de Ser” com a Família Sol iCirco – Rio Verde-GO.

Local: Praça Bom Jesus

16:00 – Palhaceata no Centro, concentração na Praça Bom Jesus.

18:00 – Espetáculo “Junto e misturado” com os grupos: Mauro Cosenza (Uruguai), Minúsculo Circo Caracol (Argentina), Cia Carroça de Mamulengos-CE, Cia Os Kaco –TO, Cia Tem Sim Sinhô-GO,

Palhaço Cicinho Beija Flor-GO, Trupe Tripe Trapo –GO, Cia Volta Seca-GO, Cia Boca do Lixo-GO, Família Santiago Santos-GO, Circoletivo – Rio Verde-GO, Família Sol iCirco – Rio Verde-GO, Saracura do Brejo-GO, Palhaças Chiquita e Compridinha-GO, Palhaço Bagunça-GO, Los Circo Los-SP, Cia Suno-SP, Palhaço Varapal -BA e Palhaça Miss Jujuba (Venezuela).

Apresentador: Palhaço Siriguela 21:00 – Show de Forró pé de serra com Afrika Billy e convidados. Local: Namastê Lounge Av. São Francisco de Assis, 795, Jundiaí. R$ 10,00

Sábado 09 de Dezembro

Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, Rua 5 s/n, Bairro Boa Vista.

10:00 – 5o Fórum Setorial do Circo de Anápolis

14:00 as 17:00 – Vivencias circenses com:

Perna de pau ( Cia Tem Sim Sinhô-GO)

Lira (Larissa de Paula-GO)

Arremesso de facas (Circoletivo – Rio Verde-GO) Oficina O olhar do Circo: Cinema no vídeo de celular (Luiz Eduardo-GO) 17:30 – Palhaceata no Bairro.

18:00 – Espetáculo “Junto e misturado” com os grupos: Los Circo Los-SP, Cia Suno-SP, Palhaça Miss Jujuba (Venezuela), Cia Carroça de Mamulengos-CE, Cia Os Kaco –TO, Cia Pé de Pano-MT, Cia Tem Sim Sinhô-GO, Palhaço Cicinho Beija Flor-GO, Trupe Tripe Trapo –GO, Cia Volta Seca-GO, Cia Boca do Lixo-GO, Circoletivo – Rio Verde-GO, Palhaço Tostão e Palhaço Leitão-GO e Saracura do Brejo-GO.

Apresentador: Kadu

19:30 – Espetáculo “ECAbaré” de encerramento da Escola de Circo de Anápolis

21:00 as 22:00 – Show com Forró de Lona 23:00 – Show de Forró pé de serra com Os Cabras de Bigode.

Local: Centro Cultural Joana Dark. Av. José Lourenço Dias (Contorno), 1726, Centro. R$ 15,00

Domingo 10 de Dezembro

Local: Teatro de Arena do Parque Ambiental Ipiranga, Rua Lopo de Souza Ramos s/n, Bairro Jundiaí.

14:00 as 18:00 – Feira do Troca

14:00 as 17:00 – Vivencias circenses com:

Bambolê (Saracura do Brejo -Trupe Tripe Trapo -GO)

Perna de pau (Cia Tem Sim Sinhô-GO)

Corda Bamba (Kadu – Cia Os Kaco-TO)

Malabares (Los Circo Los-SP)

AcroYoga (Vytor Brios -Trupe Tripe Trapo e Marcela Pultrini Cia Os Kaco-TO)

Oficina O olhar do Circo: Cinema no vídeo de celular (Luiz Eduardo-GO)

17:00 – Palhaceata no Parque.

17:30 – Espetáculo “H2oBoom” com Mauro Cosenza (Uruguai)

18:30 as 20:00 – Espetáculo de Encerramento “Junto e misturado” com os grupos: Los Circo Los-SP, Cia Suno-SP, Palhaça Miss Jujuba (Venezuela), Minúsculo Circo Caracol (Argentina), Cia Carroça de Mamulengos-CE, Cia Os Kaco –TO, Cia Pé de Pano-MT, Cia Tem Sim Sinhô-GO, Palhaço Cicinho Beija Flor-GO, Trupe Tripe Trapo –GO, Cia Volta Seca-GO, Cia Boca do Lixo-GO, Palhaço Varapal -BA, Circoletivo e Família Sol iCirco – Rio Verde-GO.

Apresentadores: Palhaço Siriguela e Bulacha Exposições de fotos e ilustrações circenses, durante o evento.

*Oficinas gratuitas com inscrição com 1 hora de antecedência no local da oficina.

Serviço

Evento: 9º Encontro de Palhaços e Circo em Anápolis

Data: 05 a 10 de dezembro de 2017

Custo: Totalmente Gratuito, com exceção das programações musicais.

Locais, Horários e Datas: Programação

Contato: Israel Stallin – Organizador – (62) 99193-2033