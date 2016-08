Enquanto Cachoeira sofre a dor da segregação, os seus cúmplices sangram aqui fora

O chamado bicheiro Carlinhos Cachoeira está novamente preso. Não na Papuda, mas em Bangu 8, no Rio de Janeiro. É claro que ele está sofrendo na prisão, afinal nenhuma segregação pode ser algo confortável. Agora, angústia maior estão sofrendo algumas pessoas que estão soltas e gozando a vida como se nada devessem. Mas na verdade estão nas mãos, ou melhor, na boca do bicheiro. Se Cachoeira falar, o barulho vai ser devastador e pode ser que muitos políticos sejam tragados pelas ondas da cachoeira. Por tudo isso a prisão do bicheiro pode ser mais dolorida para quem está momentaneamente solto do que ele mesmo que está segregado.

Mas para o bem da sociedade, esse silêncio tem que ser exterminado e trocado pelo barulho da delação premiada. Só assim o Brasil vai ser passado a limpo. é preciso que haja sangria para retirar as bactérias que corroem a nossa política através da ganância dos políticos. Se a sangria continuar, é possível que nos livremos das bactérias. Pior será se os presos resistirem a dor do isolamento em nome de um silêncio capaz de salvar malfeitores.