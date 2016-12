Entrevista com o Presidente Mishel Teimoso

Por Dilmar Ferreira

A entrevista é sobre as propinas que o presidente teimoso e seus amigos mais chegados teriam recebido muita grana através do Caixa Dois. As respostas não são bem claras, mas com um pouco de imaginação é possível entendê-las.

É verdade, presidente que o senhor recebeu propina em dinheiro vivo da Odebrecht?

Não é verdade que pedi dinheiro para aquela gente pelo caixa dois, só que tem fofoqueiro achando que recebi e dividi alguma coisa com outras pessoas, mas para fazer JUSTIÇA, o Renan recebeu uma pequena parte dos recursos do Romero Juca, mas dizem que o pagamento não foi em espécie, mas através de uma carga de CAJU, mesmo sabendo que lá pelas bandas de Roraima não existe plantação daquela fruta.

Mas, presidente, o Renan disse recentemente que jamais autorizou ninguém a negociar em seu nome, como fez para receber a sua parte em CAJU? Na verdade ele não autorizou, mas recebeu sua parte sem autorização e uma das testemunhas é o Senador Eunício de Oliveira, que mesmo não tendo aldeia própria, todos sabem que ele é o ÍNDIO, que nenhum cacique nativo recebeu dele a grana a não ser o grande cacique das Alagoas.

Mas deve ter uma algum tipo de equívoco ai porque o Eunício garante que suas conta foram aprovadas pela JUSTIÇA? Sim, pela JUSTIÇA do Renan, que de maneira alguma assina qualquer tipo de intimação, nem que seja por parte dos seus amigos mais íntimos que nem o senador Eunício de Oliveira, cujo cabelo é preto e liso igual de ÍNDIO.

Outra pergunta presidente, o senhor demorou demitir o Geddel Vieira Lima com receio de alguma represália? – Claro que não, guri, quem vai ter medo de que a torre da BABEL possa desmoronar, se ela não existe mais? Fala se que a Odebrecht colaborou na construção de alguma torre na Bahia, mas não acredito ser uma espécie de TORRE DO BABEL. Para falar a verdade, prefiro acreditar que possa existir alguma razão nisso ai, mas é preciso abrir primeiro a BOCA DO JACARÉ. Fala também que o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão do Geddel, teria recebido uma boa grana da empreiteira, mas não creio que seja oriundo de caixa dois. Sei que o Lúcio gosta mesmo de comer bife, mas tem que ser um BITELO de bife.

Senhor presidente, como explicar a quantidade de dinheiro que a Odebrecht entregou para o Eliseu Padilha, seu ministro? – Não teve nada disso, de fato o Eliseu recebeu uma grana daquela empreiteira, mas não é propina, mas negócio de família, coisa de PRIMO para PRIMO. O resto é boato.

Presidente, o delator Claudio Melo Filho, disse que outro amigo do senhor que buscava muita grana para o senhor no departamento de propina da Odebrecht era o senhor Moreira Franco, outro homem forte do seu governo. Até onde existe verdade nesse caso? O Moreira Franco sempre foi um homem injustiçado. Tudo começou quando o Brizola colocou o apelido nele de GATO ANGORÁ. Só porque ele sempre teve os cabelos brancos, parecido com um gato ANGORÁ. É mais uma mentira desse delator que nem de perto conhece o Moreira Franco e nem tão pouco o seu genro Rodrigo Maia, que a turma da empreiteira chama de BOTAFOGO, deve ser porque ele é botafoguense e não porque gosta de botar fogo em conversas atravessadas.

Por falar em amigos, o senhor não vai visitar o Eduardo Cunha, lá no presídio de Curitiba? Vocês sempre foram bons amigos…

Olha, meu filho, depois que o Eduardo Cunha foi preso nunca mais o vi, apesar de que ele mandou umas perguntas para eu responder como testemunha dele, mas francamente, quase nada respondi mesmo porque a Polícia Federal vem chamando o Cunha de CARANGUEJO. Não sei por que esse apelido. Seria porque ele tem a CARAPAÇA LARGA? Fiquei sabendo que o Cunha gosta de saborear um bom vinho francês, mas sei também que ele mais o Gim Argello tomam sempre um bom CAMPARI.

O senhor falou em CAJU, mas o senhor tem bom relacionamento também com o homem do CERRADO, lá do Piauí, conhecido como Ciro Nogueira, que também teria recebido propina da Odebrecht? – Olha, conheço o Ciro Nogueira, mas não tenho conhecimento que ele tenha recebido propina através de carregamento de PEQUI, aliás eu nem dessa fruta gosto. E por falar em religiosidade, o senhor tem ido à MISSA? Não tenho tempo, de vez por outra eu tenho pronunciado a palavra Aleluia, mas só quando falo com o José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia. Quando vou à Bahia, falo sempre com o Aleluia, mas por MISERICÓRDIA, do Antônio Brito, outro baiano da gema filiado ao PSD do meu inseparável amigo Kassab, agora conhecido como KAFTA.

E por falar em MISERICÓRDIA e em MISSA, o senhor tem procurado ajuda de algum santo para governar? – O único SANTO que tenho me encontrado é com SANTO que mora no Palácio dos Bandeirantes, o São Geraldo.

Outro senador que anda sumido é o Agripino Maia, o senhor tem tido contato com ele? – Sim, ele tem me telefonado sempre, mas ultimamente ele anda GRIPADO.

Por falar em companheiro, o senhor ajudou a resolver os pagamentos das dívidas do Estado do Rio de Janeiro? – Olha, o bom VELHINHO me pediu ajuda, mas assim que comecei a ajudá-lo o PEZÃO deu um chute nele e o coitado do Francisco Dornelles (PP), O VELHINHO deixou o governo.

e por falar em ajuda, o senhor tem ajudado o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio? – Tenho sim, mas o cara gosta mesmo é de dinheiro e não é sem motivo que colocaram apelido nele de KIMONO.

Duas figuras famosas no mundo da política que andam afastadas do noticiário são os deputados Paes Landim (PTB) e Heráclito Fortes, o senhor tem falado com eles? Sim, claro, são dois grandes companheiros, apesar de que o primeiro anda meio DECRÉPTO e o segundo está sempre com a BOCA MOLE.

E por fim o senhor tem conhecimento de que o ex-deputado Inaldo Leião do PSDB recebeu propina de cem mil da Odebrecht? – Não é verdade, estão falando isso só porque o cara não é mais deputado e é TODO FEIO. Eu prefiro fazer que nem o Aécio Neves, conhecido como o MINEIRINHO.

Caso queira entender melhor, veja a lista divulgada pela Polícia Federal, onde cada político que recebeu propina tem seu apelido. A entrevista é apenas uma página de humor. Qualquer semelhança é mera coincidência.