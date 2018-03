Equipe da Deic prende investigado por roubo em filial de rede de lanchonete

Fonte: A A A

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Gref/DEIC (Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes/Delegacia Estadual de Investigações Criminais), cumpriu nesta terça-feira (13/03) mandado de prisão preventiva de Hiago Henrique Martins Rocha pelo crime de roubo praticado no dia 27 de fevereiro do ano passado em uma filial da Subway, localizada no Setor União, em Goiânia.

O delegado Ivaldo Mendonça explicou que, na oportunidade, Hiago adentrou ao local dos fatos e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, surpreendeu as vítimas e subtraiu para si diversos objetos de valor. Ainda de acordo com Ivaldo, o investigado agiu com violências física e psicológica e é suspeito de ser autor de roubos contra outras filiais da mesma empresa.

O delegado afirmou que “durante a investigação, foram levantados elementos probatórios suficientes para a comprovação da materialidade, autoria e circunstâncias do delito, os quais foram apresentados ao Poder Judiciário pleiteando a expedição do mandado de prisão preventiva, que, por fim, acabou sendo cumprido”.