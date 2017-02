Equipes de tapa-buracos retomam o serviço em toda cidade

Roberto Naves declarou que, além do serviço já contratado, haverá licitação que contemple a aplicação de massa asfáltica

Colocar um ponto final na questão do tapa-buracos na cidade e resolver de imediato questões pontuais da malha asfáltica. Foi com esse objetivo que o prefeito Roberto Naves se reuniu na manhã desta terça-feira, 14, com diretores da empresa responsável pela execução do serviço conforme contrato vigente. “A empresa que presta esse serviço para a Prefeitura passa por problemas financeiros o que impossibilitava a produção da massa asfáltica. Conseguimos resolver esse impasse e nessa quarta-feira, 15, oito equipes de tapa-buracos já estarão nas ruas”, disse o prefeito, ressaltando que, em nenhum momento a paralisação do serviço se deu por conta da Prefeitura, já que não houve atraso de pagamento ou qualquer outro motivo que impedisse o contratante de atuar. “É muito importante ressaltar que não foi um problema da Prefeitura, mas sim da empresa que, segundo seus diretores, conseguiu resolver este problema. Assim, esperamos que tenha condições de atender nossa demanda até o fim do contrato”, esclareceu.

Mesmo com essa resolução, Roberto Naves disse que o problema da malha asfáltica em Anápolis é ainda maior por se tratar de uma pavimentação antiga, com fissuras, que no período chuvoso acaba se degradando e gerando buracos que necessitam de interferência imediata. “E a execução do tapa-buracos durante as chuvas também não é o ideal, pois a massa não adere como deveria. Por isso, precisamos agir de forma preventiva”, disse o prefeito. E para se prevenir já foi iniciada uma nova licitação que, além do serviço de tapa-buracos, contempla a aplicação da massa asfáltica. Dessa forma, serão resolvidos problemas em setores onde há pavimentação em apenas alguns trechos das ruas. “Com essa licitação, conseguiremos estender a aplicação da massa e preencher essas lacunas, ação que é impossível fazer com a atual modalidade de licitação que atende apenas o serviço de tapa-buracos”, explicou.

Roberto Naves informou que essa licitação já está em andamento para que seja uma alternativa, caso aconteça alguma problema com o contrato em vigor. Ele salientou também que, após o período chuvoso será iniciada a pavimentação em bairros que precisam do benefício como o Jardim Promissão. O prefeito citou uma emenda parlamentar do deputado federal Jovair Arantes, no valor de R$ 10 milhões que será utilizada para essa finalidade. “Nós já temos a verba e vamos começar a aplicar o asfalto assim que acabarem as chuvas. Mas é importante lembrar que estamos fazendo um trabalho incansável, de forma paliativa, a fim de amenizar os danos que são causados na malha viária nessa época do ano”, finalizou. (Secom)