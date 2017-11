ESPC realiza cursos para aperfeiçoamento de policiais civis na 3ª DRPC, em Anápolis

A 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), com sede em Anápolis, começa a realizar vários cursos de atualização voltados para delegados, agentes e escrivães a partir de segunda-feira (27). O quadro de cursos inclui abordagem policial, armamento, busca e apreensão, bem como defesa pessoal. O objetivo é servir a população com a eficiência e a eficácia necessárias no combate ao crime.

Ao longo dos dias 27 2 28, a atenção estará voltada às mulheres delegadas, agentes e escrivãs, com a realização do curso de aperfeiçoamento de armamento e tiro. Serão 24 mulheres capacitadas por três instrutores da Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), quais sejam, Waldiredson J. Ribeiro, João Pinheiro B. Neto e Leandro Luz.

Segundo a delegada titular da 3ª DRP Anápolis, Aline Vilela, no início de 2018 a Regional espera receber da Diretoria Geral da Polícia Civil (DGPC) novos e mais modernos equipamentos, reforçando o armamento dos policiais. “Esses reforços materiais e de treinamento proporcionarão, além de maior poder no combate à criminalidade, maior segurança à população e efetividade aos policiais civis de Anápolis e região”, comenta a autoridade policial.(Fonte: Polícia Civil)