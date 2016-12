Está no Facebook do Roberto do Órion

“Compartilho com vocês essa boa notícia. Quem acaba de ser convidado e aceitou o nosso convite para ser o Procurador-Geral do Município é o Dr. Antônio Heli de Oliveira, advogado e ex-presidente da Subseção da OAB-Anápolis. Função que tem grande importância no cumprimento da legalidade e transparência de nossa gestão à frente da Prefeitura”.

Antônio Heli

Como advogado sempre foi competente, vamos ver como procurador do Município. Antônio Heli estava cotado para assumir cargo na futura administração desde quando, como advogado do então candidato a prefeito Roberto do Órion, peticionou ao juiz eleitoral solicitando que a Polícia Federal invadisse a sede de O Anápolis à procura de panfleto apócrifo.

Conhecimento suficiente

Como advogado e ex-presidente da OAB, Antônio Hili sabia que jamais o jornal O Anápolis participaria de um jogo sujo como é o caso da impressão e publicação de coisa apócrifa, mesmo assim o jornal foi invadido e a Polícia nada encontrou. Se como Procurador Antônio Heli for prepotente assim, coisa ruim vem por ai.