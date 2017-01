Estádio Jonas Duarte recebe primeiro jogo do Goianão neste domingo

Reforma dará mais conforto e segurança ao torcedor

O Estádio Jonas Duarte volta a ser o palco de grandes emoções, neste domingo, na abertura do Campeonato Goiano de Futebol 2017. Motivado pela boa temporada, no ano passado, quando sagrou-se vice-campeão, o Galo da Comarca espera um bom público para receber o Itumbiara, na primeira rodada da competição.

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está preparando o Jonas Duarte para o primeiro jogo oficial do ano e ultimando os detalhes para receber o torcedor tricolor. O gramado, que foi praticamente abandonado, nos últimos quatro meses, já está em condições de receber a competição. Nesse momento, estão sendo concluídas a limpeza e a pintura do estádio. Também serão feitos reparos na iluminação, antes da troca total das luminárias, que ainda neste ano, serão substituídas por lâmpadas de led. Já a segurança do torcedor, ganhou um reforço com a substituição das câmeras de vídeo-monitoramento.

As obras de conclusão do anel norte foram retomadas nesta segunda-feira (23) e não vão interferir no conforto dos espectadores. A previsão para a conclusão é de dois anos. Mas o prefeito Roberto Naves não quer que os investimentos parem por aí. Ele espera que a praça esportiva deixe de ser subutilizada. A expectativa é que salas comerciais possam ser instaladas, o que poderia tornar o espaço autossustentável. “Temos que pensar o Estádio Jonas Duarte como uma arena multiuso, a exemplo do que acontece nos grandes centros do país. Já temos arquitetos realizando estudos sobre isso”, declarou o prefeito. (Secom)