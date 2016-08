Estão desfigurando o Brasil da paz para levá-lo para a luta de classe

Dilmar Ferreira

Editor de O Anápolis e do agora24horas.com

O ódio foi plantado no Brasil que já está a caminho de uma grande divisão entre as classes trabalhadoras e as elites. Quem sai perdendo é o Brasil da paz e, quem ganha é o Brasil do ódio. Em tempos de paz, jamais se viu isso no Brasil. No início da década de cinquenta, o Brasil caminhava para esse lado, mas Getúlio preferiu se matar a ver o sangue derramar.

Hoje, a luta começa a minar e tudo indica que haverá derramamento de sangue e a destruição da Pátria que nossos antepassados construíram com muita luta e determinação. Tudo isso em nome de um combate à corrupção focada apenas de um lado. O Brasil não é o berço da corrupção, mas aqui se pratica a roubalheira durante séculos e o combate a essa praga tem que ser permanente e através das instituições competentes.

O que se está vendo hoje, pelas ruas, é uma luta de quem pode tomar conta do caixa da roubalheira. A elite corrupta e sonegadora de impostos, que rouba até leite das crianças, não aceita ficar duas décadas fora do poder. Não aguenta porque ela ficou três séculos mamando e está sentindo a falta das tetas.

Se continuarem assim, todos sairão perdendo e o Brasil vai voltar ao tempo da fome, da miséria e da violência, porque o maior fomentador da violência é a falta de comida para o povo e a falta de vagas nas escolas. Não é sem motivo que as pessoas de bem e que respeitam as instituições democráticas e os resultados das urnas, estão temerosos quanto ao futuro do Brasil.

Não se promove a democracia com a ruptura das instituições e através de uma justiça que pisa na Constituição. Democracia significa liberdade e liberdade combina com o diálogo e não com as prisões e com canhões. Democracia é oportunidade para todos em igualdades de condições.

Até o maior e mais perigoso dos assassinos tem o direito de ficar calado e de não produzir provas contra si. Eles querem agora, que o Lula confesse e construa provas contra ele, para isso a Lava Jato não está prendendo com base em provas concretas, mas para segregar o preso até que ele decida fabricar provas contra ele e contra outras pessoas.

A justiça de Curitiba deixou de lado a toga da verdade para se aliar aos cassetetes dos policiais. Os procuradores estão deixando de lado a defesa da lei, passando por cima da presunção da inocência para prender e buscar provas dos crimes que acham que a clientela tenha cometido. Vem dando certo até certo ponto, mas no caminho estão ficando os cadáveres injustiçados. Tudo isso só vai acabar em uma luta de rua e, tudo indica que ela começou para valer.

Essa gente não está pensando no futuro da nação e no amanhã das nossas crianças, mas no poder a todo custo. Quem está no poder tem que lutar para ficar onde está para defender o direito dos seus eleitores que foram majoritários, os que perderam deveriam estar lutando para conquistar votos através de propostas e de exemplos de moralidade e de honestidade.

A Justiça jamais vai conseguir moralizar o Brasil e combater a corrupção através da seletividade. Só se consegue reduzir a corrupção através da punição de todos os corruptos, mas sempre dando a cada um deles o direito de defesa. Punir um lado e proteger o outro é fomentar a luta e se ela começar, vai jorrar sangue, inclusive de milhares de inocentes. Estou com medo, muito medo!