Estatuto do idoso jogado no lixo

A lei que criou atendimento preferencial para idosos não está sendo respeitada em algumas agências bancárias, em especial pelo Banco Itaú e principalmente por agências da Caixa Econômica Federal. No Itaú, a senha é retirada pelo usuário e qualquer pessoa pode retirar uma senha preferencial sem nenhum tipo de fiscalização. Na Caixa, mesmo que a senha é fornecida por um(a) atendente, a pessoa mesmo de pouca idade consegue enganar o servidor(a) e ninguém fiscaliza nada. Nesta quinta quinta-feira (18) um senhor com mais de 70 anos teve que aguardar cerca de 30 minutos enquanto, isso várias pessoas com menos de cinquenta anos de idade, foram chamadas com senhas prioritárias na agência da Avenida Brasil Norte da Caixa. O idoso reclamou para o guarda, mas sabe-se que nenhuma providência foi tomada.