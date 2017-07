Este é o Brasil que os ricos querem

O presidente Michel Temer negou a proposta de aumentar o valor destinado ao Bolsa Família que seria de R$800 milhões, mas aprovou um perdão da dívida de impostos sonegados pelo Banco Itaú, no valor de R$25 bilhões. Poucos denunciaram esse fato, a maioria esmagadora dos políticos ficou omissa, enquanto isso a fome e a miséria aumentam de maneira assustadora no Brasil. O juiz Sérgio Moro pode ter mil predicados com a sua Lava Jato, mas para punir os corruptos destruiu por completo a economia brasileira, criando um exército de desempregados que já atinge a cifra de 14 milhões de pessoas.

Para se ter uma ideia de nossa realidade, basta saber que os salários dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato somam uma cifra mensal igual ou superior a R$1 milhão. Com esse valor mensal daria para matar a fome de todos os miseráveis de Curitiba, cidade daqueles justiceiros. É essa desigualdade entre seres humanos que combatemos e ainda tem gente que acha que estamos errados e ainda falam em nome de Deus.