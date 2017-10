Ex-presidente do PSDB de Goiânia foi preso nesta manhã na Capital

Um dos presos na operação desencadeada na manhã desta quinta-feira (26) em Goiânia é o ex-vereador e ex-presidente do PSDB da Capital Maurício Beraldo. Ele presidiu o PSDB metropolitano entre 2013 e 2015.

A Operação Alicerce, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, desarticulou uma quadrilha que fraudava inscrições em programas de moradia popular que tinham convênio com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária, sendo que um deles é Beraldo, ex-chefe de Gabinete de Gestão da Agehab. Foram cumpridos também nove mandados de busca e apreensão, quatro de condução coercitiva e sequestros de bens no valor de até R$ 2 milhões.

O coordenador do Gaeco, Thiago Galindo, durante a investigação “identificou-se repasses vultosos de dinheiro da conta da SHC para a conta pessoal de alguns investigados, inclusive para a conta do ex-vereador que não tinha relação formal com a associação desde 2002, o qual agia como um ‘diretor oculto’. Esse montante chegava ao valor de até R$ 50 mil por transferência”, afirmou.