Ex primeira-dama sofre AVC e está sendo operada

Alguns sites de notícias estão informando que a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, 66, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Marisa Letícia está sendo operada neste momento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Nenhum boletim médico foi divulgado até o momento, mas a assessoria de imprensa daquele centro médico garante que tudo está sob o controle e que a ex-primeira-dama está nas mãos dos melhores especialistas no setor. As primeiras informações dão conta de que Marisa Letícia passou mal em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde mora, e foi transferida imediatamente ao hospital na capital paulista.